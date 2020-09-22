Перша в світі стюардеса народилася 116 років тому: як виглядала Еллен Чорч

116 років тому, 22 вересня 1904 року народилася Еллен Чорч – дівчина, яка вважається першою в світі стюардесою.

Чорч з'явилася на світ в США, штат Айова. До того, як вона потрапила в компанію Boeing Air Transit (нині United Airlines), Еллен закінчила медичні курси і працювала медсестрою. Паралельно вона відвідувала приватні уроки керування літаком. Дівчина сама звернулася в авіакомпанію з пропозицією своїх послуг, і, по суті, прототип посади стюардеси був створений саме для неї. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядала перша в світі бортпровідниця.

Зацікавившись авіацією, Еллен Чорч в 1929 році звернулася до одного з менеджерів авіакомпанії Boeing Air Transport з питанням: чи буде у неї можливість стати пілотом, той відповів, що вважає набагато більш перспективною іншу її ідею – ввести на повітряних кораблях нову посаду, аналогічну посаді провідника на залізниці.

Керівництво компанії схвалило цю пропозицію, оскільки вона мала і хорошу комерційну складову – адже жінки-провідниці були б вдалим ходом: присутність в літаку молодих дівчат, які не бояться весь час літати, заспокоювалп б і пасажирів. До того ж навички медсестри могли стати в нагоді під час польоту, особливо якщо врахувати, що на тодішніх літаках, которі низько літали, відчутно трясло і хитало, і багато пасажирів відчували себе в небезпеці.

Еллен Чорч було запропоновано набрати групу з семи медсестер, не старших за 25 років і не важчич, ніж 115 фунтів (близько 52 кг), готових стати стюардесами за пристойну на той час зарплату 125 доларів на місяць.

Після кількох місяців підготовки стюардеси приступили до польотів – і на перший рейс ця група, на чолі з Чорч, вийшла 15 травня 1930 року за маршрутом Сан-Франциско – Шайєнн. У наступні три роки майже всі американські авіакомпанії обзавелися стюардесами, і їхня поява дійсно посприяла популяризації пасажирської авіації.

Під час Другої світової війни Еллен Чорч служила медсестрою на медичному літаку, котрий вивозив поранених солдатів з Північної Африки і Італії, а потім в санітарному потязі у Франції. Вона була нагороджена низкою медалей. Аеродром Чорч Креско в її рідному місті Креско був названий на честь Еллен Чорч.

Еллен Чорч померла у віці 60 років в місті Терре-Хот, штат Індіана, США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська стюардеса сфотографувалася в незвичайній позі на борту літака і захопила фоловерів у мережі.