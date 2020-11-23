Пасажирський літак загорівся прямо в аеропорту і потрапив на відео

У мережі з'явилося відео загоряння пасажирського Boeing 747 в аеропорту міста Кастельон-де-ла-Плана.

Унаслідок ніхто не постраждав, але самому лайнеру нанесена велика шкода. Відповідний ролик опублікували в Twitter "Fly News" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на відео видно, як у кабіні пілота сталося загоряння і в повітрі утворився стовп чорного диму.

На місце одразу прибули пожежники і ліквідували вогонь. Тепер авіаційні фахівці з'ясовуватимуть усі обставини пожежі.

Відзначимо, що Вoeing 747 був направлений у серпні в аеропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилізації і на стоянці очікував розбирання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса на ім'я Карина розповіла, що потрібно робити, щоб вижити під час пожежі в літаку.