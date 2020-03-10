Головна Новини
10 березня • оновлено в 19:55
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Пасажирський літак врізався в бізнес-джет і зламав йому хвіст: фото з місця НП

3.1т
Читати матеріал російською

У Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.

Інцидент трапився в аеропорту міста В'єнтьян, Лаос. Про це повідомляється на Twitter-акаунті порталу Jacdec News.

Airbus A330 прилетів з Бангкока і скоїв наїзд на припаркований Gulfstream IV під час руху по злітно-посадковій смузі після приземлення.

В результаті інциденту було пошкоджено ліве крило літака Thai Airways, а лайнер бізнес-класу позбувся задній частині фюзеляжу. Інформації щодо постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada трапилася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Єва Романова
Тег
подорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги