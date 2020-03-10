Пасажирський літак врізався в бізнес-джет і зламав йому хвіст: фото з місця НП

У Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.

Інцидент трапився в аеропорту міста В'єнтьян, Лаос. Про це повідомляється на Twitter-акаунті порталу Jacdec News.

Airbus A330 прилетів з Бангкока і скоїв наїзд на припаркований Gulfstream IV під час руху по злітно-посадковій смузі після приземлення.

Thai Airways Intl Airbus A330-300 (HS-TEU on flt # TG574 from Bangkok) apparently rammed a parked Gulfstream IV business jet (M-YWAY) during taxi at Vientiane (VLVT), Laos. No reports about any injured persons. pic.twitter.com/bNZ0S5e24G - JACDEC (@JacdecNew) March 9, 2020

В результаті інциденту було пошкоджено ліве крило літака Thai Airways, а лайнер бізнес-класу позбувся задній частині фюзеляжу. Інформації щодо постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada трапилася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті.

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