Пасажирський літак врізався в бізнес-джет і зламав йому хвіст: фото з місця НП

У Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіткнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.

Інцидент трапився в аеропорту міста В'єнтьян, Лаос. Про це повідомляється на Twitter-акаунті порталу Jacdec News.

Airbus A330 прилетів з Бангкока і скоїв наїзд на припаркований Gulfstream IV під час руху по злітно-посадковій смузі після приземлення.

Thai Airways Intl Airbus A330-300 (HS-TEU on flt # TG574 from Bangkok) apparently rammed a parked Gulfstream IV business jet (M-YWAY) during taxi at Vientiane (VLVT), Laos. No reports about any injured persons. pic.twitter.com/bNZ0S5e24G