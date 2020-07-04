Пасажирка розбила в літаку намет через коронавірус. Фото

Невідома дівчина розбила намет в літаку, щоб захистити себе від коронавірусу.

Відповідний кадр був опублікований в Instagram-акаунті "Passengershaming". На фото можна побачити, що дівчина сидить на кріслі літака в невеликому наметі з прозорими стінками. Зазначимо, що в процесі перельоту вона також використовувала засоби індивідуального захисту.

Instagram Passengershaming

У коментарях підписники відреагували по-різному на такий незвичайний спосіб захисту.

"Люди починають сходити з розуму", "Мені потрібна такий же, щоб їздити куди завгодно!", "Ага, виглядає чудово, поки ти не зрозумієш, що задихаєшся", "Чудова ідея", – написали вони.

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