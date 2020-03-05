Пасажир спробував вийти з літака під час польоту. Відео

Чоловік спробував відкрити двері літака, що летів з Чикаго до Далласу, прямо під час польоту й зірвав рейс.

Про інцидент пише видання Independent.

Пасажир спробував вийти з літака під час польоту кадр з відео

Зокрема, повідомляється, що літак авіакомпанії American Airlines змушений був здійснити екстрену посадку через те, що один з пасажирів спробував відкрити двері аварійного виходу під час польоту. Члени екіпажу та інші пасажири повалили чоловіка на підлогу й тримали в такому положенні до приземлення.

Twitter @AmyMcintee

Крім того, в Twitter були опубліковані відео, на яких видно, що співробітники поліції виводять порушника з літака. Повідомляється, що пасажира заарештували.

Breaking: on @AmericanAir flight # 2300, a passenger tried to open the door on the flight from ORD to DFW . The flight was diverted to St. Louis. #SuperTuesday pic.twitter.com/jthJSoVuIY - KingFazir🤴🏽 (@KingFazir) March 4, 2020

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт з подорожей Гілберт Отт розповів про те, що ні в якому разі не слід робити на борту літака.

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