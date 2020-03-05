Головна Новини
5 березня • оновлено в 15:19
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Пасажир спробував вийти з літака під час польоту. Відео

3.2т
Читати матеріал російською

Чоловік спробував відкрити двері літака, що летів з Чикаго до Далласу, прямо під час польоту й зірвав рейс.

Про інцидент пише видання Independent.

Пасажир спробував вийти з літака під час польоту

Пасажир спробував вийти з літака під час польоту

кадр з відео

Зокрема, повідомляється, що літак авіакомпанії American Airlines змушений був здійснити екстрену посадку через те, що один з пасажирів спробував відкрити двері аварійного виходу під час польоту. Члени екіпажу та інші пасажири повалили чоловіка на підлогу й тримали в такому положенні до приземлення.

Пасажир спробував вийти з літака під час польоту. Відео

Twitter @AmyMcintee

Крім того, в Twitter були опубліковані відео, на яких видно, що співробітники поліції виводять порушника з літака. Повідомляється, що пасажира заарештували.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерт з подорожей Гілберт Отт розповів про те, що ні в якому разі не слід робити на борту літака.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги