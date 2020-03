Пасажир спробував вийти з літака під час польоту. Відео

Чоловік спробував відкрити двері літака, що летів з Чикаго до Далласу, прямо під час польоту й зірвав рейс.

Про інцидент пише видання Independent.

Зокрема, повідомляється, що літак авіакомпанії American Airlines змушений був здійснити екстрену посадку через те, що один з пасажирів спробував відкрити двері аварійного виходу під час польоту. Члени екіпажу та інші пасажири повалили чоловіка на підлогу й тримали в такому положенні до приземлення.

Крім того, в Twitter були опубліковані відео, на яких видно, що співробітники поліції виводять порушника з літака. Повідомляється, що пасажира заарештували.

Breaking: on @AmericanAir flight # 2300, a passenger tried to open the door on the flight from ORD to DFW . The flight was diverted to St. Louis. #SuperTuesday pic.twitter.com/jthJSoVuIY