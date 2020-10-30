Пасажир спробував вийти з літака під час польоту над океаном

Софія Ковнір Журнал 14:54, 30.10.2020 Оновлено: 15:04, 30.10.2020

У літаку авіакомпанії Hawaiian Airlines стався резонансний випадок. Один із пасажирів хотів вийти з лайнера прямо під час польоту над Тихим океаном.

Подія трапилася на борту літака, що летів із Лос-Анджелеса до Гонолулу, пише Fox News.

Так, під час рейсу один із туристів намагався відкрити аварійні двері й покинути лайнер. На щастя, попутникам і персоналу вдалося його зупинити.

Пасажир хотів вийти з лайнера прямо під час польоту над Тихим океаном
The Business Journals

За словами стюардеси, вона все-таки змогла відтягнути агресивного пасажира від дверної ручки. Але свідки стверджують, що чоловікові не заважала співробітниця компанії, і тому він був сповнений рішучості вийти з літака над океаном.

Після посадки порушника затримали. Представник авіакомпанії зазначив, що інші пасажири були в цілковитій безпеці, оскільки відчинити двері салону під час перельоту неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса показала, що відбувається на борту літака під час падіння.

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Travel Журнал

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