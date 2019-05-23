ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

Пасажир сів не в той літак і по прильоту закотив великий скандал

1.4тЧитати матеріал російською

Пасажир Ryanair влаштував скандал на борту літака після того як з'ясувалося, що авіалайнер приземлився італійському місті Барі замість Кальярі, куди повинен був прилетіти італієць.

Про це повідомляє The Sun.

Пасажир в люті почав кричати на персонал літака і звинуватив бортпровідників у відповідальності за інцидент, додавши, що за квиток на літак в Кальярі, куди він відправлявся, щоб побачити хворого друга, було віддано 400 євро, і тепер у чоловіка зовсім не залишилося грошей для перельоту в Сардинію.

Італієць довго обурювався і активно цікавився, як його могли пропустити не на той рейс.

Як відзначили інші пасажири літака, рейс в Кальярі, куди повинен був летіти розлючений пасажир, запізнився, тоді як наступні дві посадки припали близько один до одного за часом. Ймовірно, саме тому чоловік і заплутався.

Втім, невідомо, чому члени екіпажу не перевірили його квиток і документи під час посадки на літак.

Раніше ми повідомляли про те, як п'яна українка влаштувала скандал на борту літака Барселона – Київ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки