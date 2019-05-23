Пасажир сів не в той літак і по прильоту закотив великий скандал

Пасажир Ryanair влаштував скандал на борту літака після того як з'ясувалося, що авіалайнер приземлився італійському місті Барі замість Кальярі, куди повинен був прилетіти італієць.

Про це повідомляє The Sun.

Пасажир в люті почав кричати на персонал літака і звинуватив бортпровідників у відповідальності за інцидент, додавши, що за квиток на літак в Кальярі, куди він відправлявся, щоб побачити хворого друга, було віддано 400 євро, і тепер у чоловіка зовсім не залишилося грошей для перельоту в Сардинію.

Італієць довго обурювався і активно цікавився, як його могли пропустити не на той рейс.

Як відзначили інші пасажири літака, рейс в Кальярі, куди повинен був летіти розлючений пасажир, запізнився, тоді як наступні дві посадки припали близько один до одного за часом. Ймовірно, саме тому чоловік і заплутався.

Втім, невідомо, чому члени екіпажу не перевірили його квиток і документи під час посадки на літак.

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