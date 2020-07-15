Пасажир літака погрожував вбити людей, які не визнавали Ісуса "чорним"

У США пасажир літака Alaska Airlines пообіцяв убити попутників, якщо вони не визнають Ісуса чорношкірим. Пілот був змушений повернутися в аеропорт вильоту через хулігана.

Інцидент стався на рейсі 422 з Сіетла в Чикаго, повідомляє Daily Mail (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажир літака хотів убити попутників Daily Mail

Через 20 хвилин після вильоту один з пасажирів в респіраторній масці підхопився зі свого місця і почав розгулювати по салону, погрожуючи іншим попутникам. Один з очевидців зняв на відео, як бешкетник кричить, що вб'є всіх. Члени екіпажу намагалися його заспокоїти.

Порушника змогли зв'язати, а пілотам довелося здійснити посадку в Сіетлі, щоб передати його представникам влади. Пасажири пересіли в інший лайнер, щоб дістатися до Чикаго. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирка літака використовувала труси в якості захисної маски і обурила попутників і користувачів мережі.