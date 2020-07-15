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Пасажир літака погрожував вбити людей, які не визнавали Ісуса "чорним"

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Журнал
1,7 т.
Пасажир літака погрожував вбити людей, які не визнавали Ісуса чорношкірим

Пасажир літака погрожував вбити людей, які не визнавали Ісуса чорношкірим. Senfil.net

У США пасажир літака Alaska Airlines пообіцяв убити попутників, якщо вони не визнають Ісуса чорношкірим. Пілот був змушений повернутися в аеропорт вильоту через хулігана.

Інцидент стався на рейсі 422 з Сіетла в Чикаго, повідомляє Daily Mail (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажир літака хотів убити попутників

Пасажир літака хотів убити попутників Daily Mail

Через 20 хвилин після вильоту один з пасажирів в респіраторній масці підхопився зі свого місця і почав розгулювати по салону, погрожуючи іншим попутникам. Один з очевидців зняв на відео, як бешкетник кричить, що вб'є всіх. Члени екіпажу намагалися його заспокоїти.

Порушника змогли зв'язати, а пілотам довелося здійснити посадку в Сіетлі, щоб передати його представникам влади. Пасажири пересіли в інший лайнер, щоб дістатися до Чикаго. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирка літака використовувала труси в якості захисної маски і обурила попутників і користувачів мережі.

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