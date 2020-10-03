Пандемія змінила правила подорожей і ціни, а безпека залежить від туриста, – туроператор

У період загострення пандемії коронавірусу і зростання захворюваності майже у всьому світі, подорожі стали не тільки небезпечними, але і більш витратними. З огляду на різні обмеження, нові правила і вимоги, спланувати відпочинок за кордоном стає не такою вже легкою справою.

Питання про те, чи безпечно зараз відпочивати за кордоном, і як мінімізувати зараження коронавірусом, турбують багатьох українців. Перш ніж планувати свою відпустку, потрібно звернути увагу на кілька моментів. Детальніше ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіли представники популярного в Україні туроператора TUI Ukraine.

– Розкажіть, як зараз ідуть справи з путівками під час пандемії? Чи багато охочих відправитися у подорож? І які країни зараз у пріоритеті?

– Люди скучили за подорожами за період жорсткого карантину. Охочих багато, але однозначно менше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Пандемія внесла багато корективів у правила і планування подорожей. З боку туристів тут можна назвати два основні чинники: побоювання заразитися COVID-19 і нове закриття кордонів.

І тут люди розділилися. Є ті, хто вважає (і, до речі, цілком обгрунтовано), що на зарубіжних курортах організація безпеки перебуває на більш високому рівні, і ймовірність "підхопити" вірус набагато нижча, ніж під час неконтрольованого відпочинку біля водойм рідної країни. Але є і ті, хто вважає за краще дотримуватися більш суворих обмежень щодо контактів із людьми і утриматися від поїздок.

Країни для поїздок восени 2020 традиційні – це Туреччина, в яку планується відправляти туристів чартерами ще до кінця листопада, і Єгипет, сезон якого тільки набирає обертів. Відновлюється польотна програма в ОАЕ. Відкривали свої кордони Чорногорія і Хорватія, але оксамитовий сезон добігає кінця.

На жаль, не порадували своєю гостинністю інші європейські країни, такі улюблені серед українських туристів – Греція, Італія, Кіпр... Але ми віримо, що ситуація зміниться наступного року.

– Як зараз відбуваються перельоти в інші країни? Чи є якісь обмеження під час пандемії? Як захищають здоров'я пасажирів в аеропорту і на борту літака?

– Звичайно ж, аеропорти та авіакомпанії теж ввели додаткові заходи безпеки для пасажирів. Загалом – процедура та ж, тільки тепер займає більше часу для їх дотримань – температурний скринінг, соціальна дистанція, перевірка наявності тестів, якщо це є вимогою країни, необхідність перебування в літаку в масці. Але тут дуже важлива свідомість і самих людей. Найчастіше люди вимагають безпеки, водночас самі ж не дотримуються всіх її вимог.

– Чи змінилися правила перевезення багажу?

– Так, деякі компанії ввели нові правила провезення багажу, наприклад, скасування ручної поклажі в літаках. Але загалом це швидше просто посилення запобіжних заходів і безпеки співробітників, пасажирів і роботи з багажем.

– Чи потрібна довідка для подорожі про відсутність COVID-19? І чи потрібно робити тест після подорожі?

– Це залежить від вимог урядів самих країн, зокрема й українського: до якої зони, зеленої або червоної, країни відносять одна одну і яка реальна ситуація з обмеженнями в самій країні. Ситуація з довідками, відповідно, може змінюватися залежно від динаміки показників зараження в тій чи іншій країні.

Так, Хорватія і Єгипет спочатку відкривали кордони без обов'язкового пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту, а згодом ввели цю умову. ОАЕ і Чорногорія відразу озвучили таку необхідність. А ось Туреччина залишається країною, де ця довідка від українців не потрібна ні на виліт, ні на приліт.

Щоб не ізолюватися на два тижні, потрібно отримати негативний результат тесту після повернення з Чорногорії та ОАЕ. Але це сьогодні. А завтра все знову може змінитися.

­ – Як відбувається заселення в готелі? Чи є якісь правила під час відпочинку? Як захищають здоров'я відпочивальників у готелях?

– Практично у всіх країнах, щоб готель відкрився, він повинен отримати сертифікат безпеки своєї країни. Цей документ, зокрема, регулює правила контактування персоналу з гостями, прибирання та дезінфекції номерів, роботи ресторанів та інших громадських місць, дії в разі підтвердження COVID-19 у когось із гостей. А далі готелі можуть іще розширювати цей список.

Наприклад, скорочені розважальні програми і для діток, і для дорослих.

Багато готелів застосовують технології віддаленого температурного скринінгу, QR-коди в ресторанах, де, можливо, – перевага віддається одноразовому посуду.

Все для безпеки своїх гостей.

– Якщо в Україні знову введуть суворий карантин, що буде з заброньованими путівками? Туроператори скасують або перенесуть подорож?

– Насамперед на дії туроператорів впливатимуть рішення державних органів і України, й інших країн, як це вже було у березні цього року. Найімовірніше, алгоритм реагування буде аналогічним весняній ситуації – тури пропонуватимуть переносити на період після суворого карантину.

Це пов'язано з тим, що, як і раніше, отримуючи гроші від клієнта за тур, туроператор переводить партнерам суми за їх послуги. Тобто готелю, авіакомпанії, страховій компанії. І можливості "зберегти гроші в мішках" на випадок оголошення карантину немає ні у одного з туроператорів. Вони нібито "вкладені" в майбутні подорожі, тому і зможуть бути знову використані в фінансових оборотах у разі відновлення діяльності компаній.

– Коли знову можна буде літати на далекі відстані?

– Тут питання не до туроператорів, а до урядів країн, які будуть готові відкривати кордони, а авіакомпаніям буде рентабельно запускати рейси. Давати свої припущення сьогодні немає сенсу. Поки відкривається польотна програма на Мальдіви, з кінця вересня відновилося повідомлення з ОАЕ, також очікується Домінікана.

– Чи є правила, як відпочити за кордоном і не заразитися коронавірусом?

– Це, за великим рахунком, не відрізняється від того, про що говорять з березня місяця. Навіть дотримання елементарних правил дистанціювання, чистоти, дезінфекції, носіння маски в громадських місцях – уже запорука успіху. Люди "бояться" заразитися за кордоном, водночас у транспорті спускають маски, чіпають обличчя, не користуються антисептиками і т.д. Здоровий глузд і підтримання чистоти і гігієни – це правила, яких ми повинні дотримуватися всюди, якщо хочемо жити довго і в здоров'ї.

– Чи варто під час пандемії відправлятися у відпустку? Особливо, з дітьми. Якщо так, то коли краще вибирати час (восени, взимку і т.д.)

– Не хотілося б повторюватися, але саме слово "пандемія" означає поширення нового захворювання в світових масштабах. Це означає, що "це" є скрізь. Тому розрахувати логічно час і місце "краще" чи "гірше" – неможливо. Просто, коли мова йде про більш теплі напрямки, коли потрібно менше речей і багажу, то і подорож виглядає більш легкою і приємною. Але інформація про "мутації" вірусу, сприятливу для нього температуру і багато інших "досліджень" настільки суперечлива навіть у наукових дослідників, що однозначної відповіді на це питання немає навіть у них.

– Чи вплинула пандемія на ціни, наприклад, для відпочинку в Туреччині, Єгипті?

– Ціни на тури тримаються практично на рівні минулого року і для Туреччини, і для Єгипту. Це тоді як, по суті, готелі за ту ж вартість проживання для гостей несуть додаткові витрати на дотримання всіх заходів безпеки, така ж ситуація і у приймаючої сторони; туроператори оновлюють умови страхування і включають у пакети вартість проходження тесту.

Все це могло б здорожити відпочинок, але всі причетні до туризму компанії розуміють, що це могло б призвести до зниження попиту. І так за місяці закритих кордонів бізнес простоював. Тому всі шукають шляхи оптимізації та намагаються не піднімати ціни.

– Якщо, припустимо, на момент відпочинку (прильоту в країну або вильоту з неї) у відпочивальника виявлять симптоми коронавірусу. Чи надають туроператори якусь підтримку і мають чіткий механізм дій?

– Це питання можна розкласти на дві складові.

Механізм дій, безумовно, розроблений. Це свого роду алгоритм для всіх залучених сторін – туроператора, турагента, приймаючої сторони, готелю, страхової компанії. Але важливіше в такій ситуації, щоб турист сам розумів свої дії, якщо така ситуація з ним станеться.

Що стосується підтримки туроператора, то він її надає, з одного боку, залежно від того, на якому етапі подорожі це виявлено, з іншого боку, у вигляді страховки для туриста, яка включена в будь-який пакетний тур. Це страхування і від невиїзду, і від нещасного випадку. Другий вид страхування буває простий, страховка "А" і розширений – "В". Обидва покривають лікування в разі виявлення коронавірусу. Але ми настійно рекомендуємо нашим туристам брати розширений страховий поліс "В", умови якого значно вигідніші за термінами, страховими випадками і грошовими обсягами у співвідношенні ціна-якість. Погодьтеся, це не той випадок, коли на здоров'ї потрібно економити. Але водночас завжди бажаємо, щоб відпочинок пройшов добре, а страховка не знадобилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові подорожі в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом у країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим у шість разів.