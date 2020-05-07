Падіння на 80%: як постраждає міжнародний туризм через коронавірус

Всесвітня організація туризму заявила, що 2020 року кількість туристів у світі може знизитися до 80% через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації туризму.

washingtonpost.com

Так, повідомляється, що в першому кварталі вже відбулося падіння сектору на 22%. Найбільші втрати спостерігалися в березні, коли через масове введення карантину в різних країнах кількість туристів зменшилася на 57%. Попередньо, за перші три місяці туристична галузь зазнала збитків на 80 млрд доларів.

"Туризм постраждав дуже сильно, що загрожує мільйонам робочих місць в одній з найбільш працемістких галузей економіки", – сказав секретар Всесвітньої організації туризму Зураб Пололікашвілі.

today.com

Крім того, Всесвітня організація туризму назвала три можливі сценарії розвитку подій:

58% падіння: заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослабленні обмежень на поїздки на початку липня; 70% падіння: заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослабленні обмежень на поїздки на початку вересня; 78% падіння: заснований на поступовому відкритті міжнародних кордонів і ослабленні обмежень на поїздки лише на початку грудня.

theglobeandmail.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що доктор Євген Комаровський порадив українцям, які можуть дозволити собі подорож після зняття карантину, не відмовлятися від планів.

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