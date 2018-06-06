Опублікований рейтинг найдешевших авіакомпаній світу

Сервіс бронювання подорожей Rome2Rio опублікував рейтинг найдешевших авіаліній світу.

Перше місце в ньому зайняв австралійський лоукостер Tigerair Australia, який здійснює виключно внутрішні перельоти, пише Otpusk.

Список складений з урахуванням ціни за кожен кілометр перельоту. При цьому у Tigerair вартість 1 км становить 6 центів.

На другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії - AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

За ними йдуть австралійська авіакомпанія Jetstar і Etihad в ОАЕ (10 центів).

Відзначимо, компанія Ryanair, яка вийшла на український ринок, займає 10 місце в рейтингу.

Повний список топ-10 найбільш бюджетних компаній:

Tigerair Australia - 0,06 дол.

AirAsia X - 0,07 дол.

Indonesia AirAsia - 0,08 дол.

Jetstar - 0,09 дол.

Etihad - 0,1 дол.

Citilink Indonesia - 0,1 дол.

WOW air - 0,1 дол.

Oman Air - 0,1 дол.

Lion Mentari Airlines - 0,1 дол.

Ryanair - 0,1 дол.

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