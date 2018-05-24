Одеса для нудистів: п'ять найкращих пляжів

Шукаєте пляж в Одеській області, де можна засмагати без купальника і не ловити на собі пильні погляди перехожих? Тоді пропонуємо вам підбірку найкращих місць для нудистів на узбережжі Чорного моря.

Чкаловський пляж

Цей нудистський пляж вважається найбільшим в Україні. Знаходиться він в курортній зоні майже в центрі міста, недалеко від санаторію ім. Чкалова. Берег тут гальковий. Поруч розташоване затишне кафе-тераса.

Оскільки це єдиний офіційний пляж для нудистів в Одесі, в будні дні тут загоряють сотні, а у вихідні - понад тисячу голих відпочиваючих. Вік нудистів - від 16 і до 50 років.

Пляж в Кароліно-Бугазі

Це дикий, але відокремлений пляж. Узбережжя чисте і малолюдне, тому тут вільно можна відпочивати без купальника і плавок. Розташований він між двома зонами відпочинку - базою "Чайка" і пансіонатом "Одеса".

Пляж в місті Южне

Цей дикий і малолюдний пляж розташований за 15 хвилин ходьби від міського. Великі морські валуни замінюють відпочиваючим стільці, а камені, викладені на узбережжі півколом, нагадують ширму і створюють своєрідне укриття від допитливих очей.

Пляж біля санаторію "Куяльник"

Нудисти люблять загоряти і на березі Куяльницького лиману, відомого своїми лікувальними грязями. Пляж знаходиться недалеко від однойменного санаторію під Одесою. Оголені відпочиваючі упорядкували тут місцевість, посадили квіти і позначили доріжки дрібними каменями.

Пляж Лагуна

Це неофіційний нудистський пляж в Одесі з красивими скелями і кам'янистим морським дном. Камінці на узбережжі розміром з голубине яйце. Галька гостра і тому об неї можна легко поранитися, особливо коли збиває з ніг сильна хвиля.

Пляж називають нудиським, але тут також люблять відпочивати люди в купальнику і плавка. Сюди часто приходять чоловіки, які хочуть подивитися на голих дівчат, причому більшість намагається робити це непомітно.

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