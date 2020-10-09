ОАЕ змінили правила в'їзду для українців: що потрібно знати

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів змінила правила в'їзду для українців – тепер туристам буде необхідно здавати додатковий тест на COVID-19 в аеропорту Дубая.

Так, із жовтня, 2020 туристи, що прилітають з України в ОАЕ не тільки повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 96 годин, але і пройти повторний безкоштовний тест в аеропорту. Про це виданню OBOZREVATEL розповіли в туристичній компанії JoinUp.

Також повідомляється, що туристи повинні перебувати в готелі до моменту отримання результату. Для того, щоб його дізнатися, необхідно буде завантажити спеціальний додаток на телефон.

Відзначимо, від обов'язкових повторних тестів звільняють дітей до 12 років і пасажирів з інвалідністю. Роздруківку результатів аналізу англійською мовою перевіряють на реєстрації рейсу перед вильотом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 12 жовтня оновить заходи безпеки на рейсах. Зокрема, заборонить застосовувати респіратори з клапаном видиху, оскільки з нього виділяється матеріал, який може збуджувати інфекційні хвороби.