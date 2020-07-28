Ніяких майок і шортів: у Дагестані ввели антирозпусний дрес-код на пляжах

У Дагестані ввели дрес-код на пляжах. Delfi

На пляжах у Республіці Дагестан з'явилися таблички, де туристам рекомендують дотримуватися антирозпусного дрес-коду: ніяких майок, купальників і шортів.

Міністерство туризму таким чином хоче припинити "розпусту на пляжах" у регіоні, пише "КП" у Telegram-каналі (фото дивіться нижче).

Голова муфтіяту РД Шаміль Алиханов закликав відпочивальників враховувати ментальність дагестанців і попросив ставитися один до одного з повагою.

У Дагестані ввели антирозпусний дрес-код на пляжах Telegram-канал KP.RU

"Місцеві діляться на два табори: ревнителі традицій вимагають дотримання дагестанських звичаїв, більш ліберальна і нечисленна частина вважає, що не варто бентежити туристів. Вони все таки гроші привозять", – відзначили в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про нудистські пляжі в Україні, де можна позасмагати без купальників.