"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі

Туристичний бум в зону відчуження призвів до скандалу в мережі після виходу серіалу від НВО "Чорнобиль" – блогери масово кинулися в Прип'ять, щоб зробити відверті фотографії.
За даними The Sun, під шквал критики, в тому числі і від сценариста Крейга Мазіна, потрапили Instagram-моделі за публікації знімків у спідній білизні.
"Чорнобиль" - скандал із туристами
Дівчата позували в стрінгах, захисних костюмах і просто демонстрували свої форми на тлі "міста-примари", чоловіки бешкетували в протигазах. Неповажне ставлення до трагедії обурило користувачів мережі.
Блогер роздяглася в Прип'яті
nz.nik / Instagram (thesun)
Блогер в Прип'яті
nz.nik / Instagram
"Люди там загинули жахливим способом – майте хоч якусь повагу", "Це фото нешанобливо по відношенню до людей, які загинули. Наскільки байдужими ви можете бути", "Коли немає мізків і поваги", – розсердилися в мережі.
Туристи приїхали в Прип'ять
thesun / Instagram
Туристи залазять всюди для красивих кадрів
thesun / Instagram
Скандал навколо ЧАЕС
thesun / Instagram
Блогерка в Прип'яті
thesun / Instagram
Сценарист серіалу Крейг Мазін написав у своєму мікроблозі в Twitter, що радий туристичному ажіотажу, проте закликав блогерів вести себе належно.
"Це чудово, що "Чорнобиль" надихнув туристів на поїздки до зони відчуження, але так, я бачив фотографії. Якщо ви плануєте туди поїхати, пам'ятайте, будь ласка, що там сталася страшна трагедія. Поставтеся з повагою до жертв катастрофи", – написав він .
It 's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.- Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.
If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.
Туристи вбираються для красивих кадрів
thesun / Instagram
Туристи позують в масках
thesun / Instagram
Туристи роблять кадри на тлі "міста-примари"
thesun / Instagram
скандальне фото - сторінка в соцмережі
Блогерка в зоні відчуження
Туристи бешкетують в зоні відчуження
thesun / Instagram
Туристи вбираються в протигази
thesun / Instagram
thesun / Instagram
Нагадаємо, що раніше в компаніях, які організовують тури до зони відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки зростати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили по понеділках — 5 серій.
В Україні у зв'язку з популярністю заявили, що це може привабити туристів з усього світу, що позитивно вплине на українську економіку.
Крім того, серіал став найпопулярнішим на сайті IMDb, що є справжнім показником якості.
Проте у Росії картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.
Зокрема, стрічку розкритикували ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.
Пізніше з'явилося пояснення, чому Кремль так накинувся на серіал HBO. Справа полягає у тому, що він продемонстрував ціну брехні влади СРСР, а тепер і Росії.
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