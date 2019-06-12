ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі

29.8тЧитати матеріал російською

Туристичний бум в зону відчуження призвів до скандалу в мережі після виходу серіалу від НВО "Чорнобиль" – блогери масово кинулися в Прип'ять, щоб зробити відверті фотографії.

За даними The Sun, під шквал критики, в тому числі і від сценариста Крейга Мазіна, потрапили Instagram-моделі за публікації знімків у спідній білизні.

"Чорнобиль" - скандал із туристами

"Чорнобиль" - скандал із туристами

Дівчата позували в стрінгах, захисних костюмах і просто демонстрували свої форми на тлі "міста-примари", чоловіки бешкетували в протигазах. Неповажне ставлення до трагедії обурило користувачів мережі.

Блогер роздяглася в Прип'яті

Блогер роздяглася в Прип'яті

nz.nik / Instagram (thesun)

Блогер в Прип'яті

Блогер в Прип'яті

nz.nik / Instagram

Новини
Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

"Люди там загинули жахливим способом – майте хоч якусь повагу", "Це фото нешанобливо по відношенню до людей, які загинули. Наскільки байдужими ви можете бути", "Коли немає мізків і поваги", – розсердилися в мережі.

Туристи приїхали в Прип'ять

Туристи приїхали в Прип'ять

thesun / Instagram

Туристи залазять всюди для красивих кадрів

Туристи залазять всюди для красивих кадрів

thesun / Instagram

Скандал навколо ЧАЕС

Скандал навколо ЧАЕС

thesun / Instagram

Блогерка в Прип'яті

Блогерка в Прип'яті

thesun / Instagram

Сценарист серіалу Крейг Мазін написав у своєму мікроблозі в Twitter, що радий туристичному ажіотажу, проте закликав блогерів вести себе належно.

"Це чудово, що "Чорнобиль" надихнув туристів на поїздки до зони відчуження, але так, я бачив фотографії. Якщо ви плануєте туди поїхати, пам'ятайте, будь ласка, що там сталася страшна трагедія. Поставтеся з повагою до жертв катастрофи", – написав він .

Туристи вбираються для красивих кадрів

Туристи вбираються для красивих кадрів

thesun / Instagram

Туристи позують в масках

Туристи позують в масках

thesun / Instagram

Туристи роблять кадри на тлі "міста-примари"

Туристи роблять кадри на тлі "міста-примари"

thesun / Instagram

скандальне фото - сторінка в соцмережі

скандальне фото - сторінка в соцмережі

Блогерка в зоні відчуження

Блогерка в зоні відчуження

Туристи бешкетують в зоні відчуження

Туристи бешкетують в зоні відчуження

thesun / Instagram

"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі
Туристи вбираються в протигази

Туристи вбираються в протигази

thesun / Instagram

"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі

thesun / Instagram

Нагадаємо, що раніше в компаніях, які організовують тури до зони відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки зростати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна
Теги
скандалиЧорнобильсеріалтуризм
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
54
3
Смішно
4
Цікаво
34
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иващенко Марина
Иващенко Марина
Спaсибо тем, кто пoкaзал мне этoт чудo-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/f45x00 Пpocтo пpойдя пpocтoй опpос получила почти пoлугодовую зaрплату)) Пoльзуйтеcь, пока ещe есть возмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel