"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі

Туристичний бум в зону відчуження призвів до скандалу в мережі після виходу серіалу від НВО "Чорнобиль" – блогери масово кинулися в Прип'ять, щоб зробити відверті фотографії.

За даними The Sun, під шквал критики, в тому числі і від сценариста Крейга Мазіна, потрапили Instagram-моделі за публікації знімків у спідній білизні.

"Чорнобиль" - скандал із туристами

Дівчата позували в стрінгах, захисних костюмах і просто демонстрували свої форми на тлі "міста-примари", чоловіки бешкетували в протигазах. Неповажне ставлення до трагедії обурило користувачів мережі.

Блогер роздяглася в Прип'яті nz.nik / Instagram (thesun)

Блогер в Прип'яті nz.nik / Instagram

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"Люди там загинули жахливим способом – майте хоч якусь повагу", "Це фото нешанобливо по відношенню до людей, які загинули. Наскільки байдужими ви можете бути", "Коли немає мізків і поваги", – розсердилися в мережі.

Туристи приїхали в Прип'ять thesun / Instagram

Туристи залазять всюди для красивих кадрів thesun / Instagram

Скандал навколо ЧАЕС thesun / Instagram

Блогерка в Прип'яті thesun / Instagram

Сценарист серіалу Крейг Мазін написав у своєму мікроблозі в Twitter, що радий туристичному ажіотажу, проте закликав блогерів вести себе належно.

"Це чудово, що "Чорнобиль" надихнув туристів на поїздки до зони відчуження, але так, я бачив фотографії. Якщо ви плануєте туди поїхати, пам'ятайте, будь ласка, що там сталася страшна трагедія. Поставтеся з повагою до жертв катастрофи", – написав він .

It 's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. - Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.

Туристи вбираються для красивих кадрів thesun / Instagram

Туристи позують в масках thesun / Instagram

Туристи роблять кадри на тлі "міста-примари" thesun / Instagram

скандальне фото - сторінка в соцмережі

Блогерка в зоні відчуження

Туристи бешкетують в зоні відчуження thesun / Instagram

Туристи вбираються в протигази thesun / Instagram

thesun / Instagram

Нагадаємо, що раніше в компаніях, які організовують тури до зони відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки зростати.

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