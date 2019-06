"Ні мізків, ні поваги": в мережі розгорівся скандал через пікантні кадри в Чорнобилі

Туристичний бум в зону відчуження призвів до скандалу в мережі після виходу серіалу від НВО "Чорнобиль" – блогери масово кинулися в Прип'ять, щоб зробити відверті фотографії.

За даними The Sun, під шквал критики, в тому числі і від сценариста Крейга Мазіна, потрапили Instagram-моделі за публікації знімків у спідній білизні.

Дівчата позували в стрінгах, захисних костюмах і просто демонстрували свої форми на тлі "міста-примари", чоловіки бешкетували в протигазах. Неповажне ставлення до трагедії обурило користувачів мережі.

"Люди там загинули жахливим способом – майте хоч якусь повагу", "Це фото нешанобливо по відношенню до людей, які загинули. Наскільки байдужими ви можете бути", "Коли немає мізків і поваги", – розсердилися в мережі.

Сценарист серіалу Крейг Мазін написав у своєму мікроблозі в Twitter, що радий туристичному ажіотажу, проте закликав блогерів вести себе належно.

"Це чудово, що "Чорнобиль" надихнув туристів на поїздки до зони відчуження, але так, я бачив фотографії. Якщо ви плануєте туди поїхати, пам'ятайте, будь ласка, що там сталася страшна трагедія. Поставтеся з повагою до жертв катастрофи", – написав він .

It 's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.