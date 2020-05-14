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/ Журнал

Небезпека туризму після карантину: які проблеми чекають на мандрівників

2.2т
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Експерти швейцарської організації авіаційних телекомунікацій SITA назвали проблеми, з якими туристи можуть зіткнутися під час подорожей після карантину.

Про це пише видання The Sun.

Небезпека туризму після карантину: які проблеми чекають на мандрівників

travelbusiness.at

Так, за словами дослідників, у майбутньому країни можуть закрити кордони в будь-який момент за лічені години, і мандрівники опиняться в пастці.

"Останні кілька тижнів країни боролися за те, щоб зупинити поширення пандемії та забезпечити безпеку своїх громадян, тому брали узгоджені заходи по скороченню пересування людей. Зокрема, вони закривали кордони, й пасажири не могли повернутися додому", – йдеться в повідомленні.

Небезпека туризму після карантину: які проблеми чекають на мандрівників

kubnews.ru

Також туристи повинні бути готові до того, що авіакомпанії можуть скасовувати рейси в останню хвилину, якщо в країні відбудеться раптовий спалах вірусу.

"Статус рейсів буде непередбачуваним і часто мінливим, а пасажири все рідше стануть отримувати повідомлення про скасування перельотів", – повідомляють експерти.

Небезпека туризму після карантину: які проблеми чекають на мандрівників

airlinecareer.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн ЄС попередила, що через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Наприклад, пасажирів зобов'яжуть бути в масці, в аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції, а також введуть вибірковий контроль температури перед посадкою. Крім того, деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
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