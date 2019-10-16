Не в туалеті: стюардеса назвала нове улюблене місце для сексу в літаку

Стюардеса Хізер Пул, яка написала книгу про роботу в авіакомпанії, розповіла про улюблене місце пасажирів для сексу.

Про це пише Express. За словами бортпровідниці, останнім часом вона стала помічати, що люди перестали користуватися туалетом, щоб усамітнитися. "Я звернула увагу на те, що все більше і більше людей не йдуть до вбиральні, вважаючи за краще займатися сексом прямо на своїх місцях", - пояснила Пул.

Секс в літаку Express

Вона додала, що в таких випадках пасажири прикриваються пледом і починають хитатися з боку на бік, тому всім абсолютно очевидно, чим вони займаються. Щоб боротися з цим, деякі стюардеси починають ходити по проходу з ліхтариком або стають неподалік від пари і голосно кашляють.

Пул зазначила, що дії пасажирів на борту лайнера суперечать правилам безпеки, але не є незаконними. "Однак незаконним вважається невиконання вказівок бортпровідників. Тому, якщо стюардеса попросить вас припинити, вам негайно доведеться зупинитися", - уклала Пул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса розповіла, як кумедно налякала парочку, яка займалася сексом.

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