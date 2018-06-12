Не брешіть і не чіпайте голубів: 13 дивних законів Австралії

Австралія - мрія будь-якого мандрівника. Знайдеться мало людей, які не хотіли б побачити Сіднейську оперу або рожеве озеро Хіллер. Однак туристам в Австралії може бути несолодко. У країні діє кілька дуже дивних законів, порушивши які можна нарватися на штраф.

OBOZREVATEL Travel розповідає про деякі з них.

1.Не перевозьте більше 50 кг картоплі.

У Західній Австралії вас можуть зупинити і оглянути ваш автомобіль, якщо запідозрять, що ви перевозите картоплю. Штраф за таке порушення від $2 000 до $5 000.

2. Не заважайте похоронам.

В Австралії не можна заважати весіллям і похоронам. Якщо ви вирішите, що "цей шлюб не повинен відбутися" і спробуєте зупинити весільну церемонію, то доведеться заплатити штраф $10 000. Або позбутися волі на два роки.

3.Не чіпайте голубів.

Якщо ви вирішите погладити поштового голуба, відразу приготуйте $250, так як вам доведеться заплатити саме такий штраф.

4.Не кажіть, що ви працюєте, народилися або померли, якщо це не так.

Не можна повідомляти в інтернеті, на телебаченні, радіо або в газеті неправдиву інформацію. Порушення цього закону загрожує позбавленням волі до шести місяців.

5.Не прив'язуйте кіз і собак до транспорту.

Якщо ви не хочете заплатити штраф в розмірі $800, то краще вам не прив'язувати кіз і собак до транспортних засобів. Більш того, не запрягайте їх, так як це теж заборонено.

6.Не пилососьте вночі.

Якщо опівночі ви вирішили, що килим у вашій вітальні занадто брудний не варто пилососити його вночі. Але якщо через думки про бруд ви не можете заснути, то можете це зробити, але приготувавши $120, щоб оплатити штраф.

7.Не намагайтеся взяти в оренду холодильник.

Якщо обсяг будь-якого з відсіків холодильника більше 42,5 літра, то з продажем і орендою буде непросто. Єдиний виняток - холодильник був привезений до Південної Австралії до 1961 року. Штраф за порушення цього закону - до $750.

8.Не викликайте дощ.

Викликати дощ може тільки людина отримавша спеціальну освіту. Якщо у вас її немає, а дощ викликати хочеться, то відразу відкладіть $1000, або ж приготуйтеся до того, що позбудетеся волі на рік.

9.Не чаклуйте.

Якщо ви чаклун чи ворожка, то в Австралію краще не їхати. Там, за чаклунство можна заплатити штраф близько $800.

10.Не залишайте свій автомобіль відкритим.

Якщо не хочете заплатити штраф в розмірі $800, не залишайте свою машину із не заблокованими дверима.

11.Не матюкайтеся.

Співати непристойні пісні і лаятися в громадських місцях заборонено. Якщо ви будете це робити, то доведеться заплатити штраф у розмірі $10 000 Або позбутися волі на 2 місяці.

12. Не запускайте повітряних зміїв.

Якщо ви вирішили провести час за іграми, спочатку доведеться перевірити чи не заважають вони іншим. Якщо ж гра вже почалася, то будьте готові заплатити штраф в $500.

13. Не продавайте нічого піратам.

Якщо не хочете потрапити до в'язниці на 10 років, краще не ведіть торгівлю з піратами. Незважаючи на те, що цей закон був затверджений в 1958 році він до сих пір діє.

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