Названо справжню причину обмежень на провезення рідин на борту літака

Введення суворих обмежень на провезення рідин на борту літака прямо пов'язане із запобіганням серії терактів у Великобританії у 2006 році.

На дану причину вказало видання Daily Express. За словами інсайдерів, терористи планували підірвати два десятки пасажирських лайнерів, які мали вилітати з країни. Злочинці хотіли привести в дію бомбу на основі рідких хімікатів, пронесену на борт разом з ручною поклажею під виглядом пляшок з прохолодними напоями.

Відразу після затримання групи підозрюваних провезення рідин в салонах повітряних суден був заборонений, проте через три місяці обмеження зняли – норма дозволеного до транспортування обсягу склала 100 мілілітрів на одну місткість.

"Таким чином влада спробувала убезпечити авіаподорожі. Адже якби терористична змова увінчалася успіхом, вона б призвела до жертв серед цивільного населення безпрецедентного масштабу", – говориться в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами і нерідко змушені їх жбурляти. Пізніше співробітник аеропорту, який обробляє багаж, поділився способами убезпечити свої речі.