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Названо справжню причину обмежень на провезення рідин на борту літака

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
3,1 т.
Названо справжню причину обмежень на провезення рідин на борту літака

Введення суворих обмежень на провезення рідин на борту літака прямо пов'язане із запобіганням серії терактів у Великобританії у 2006 році.

На дану причину вказало видання Daily Express. За словами інсайдерів, терористи планували підірвати два десятки пасажирських лайнерів, які мали вилітати з країни. Злочинці хотіли привести в дію бомбу на основі рідких хімікатів, пронесену на борт разом з ручною поклажею під виглядом пляшок з прохолодними напоями.

Відразу після затримання групи підозрюваних провезення рідин в салонах повітряних суден був заборонений, проте через три місяці обмеження зняли – норма дозволеного до транспортування обсягу склала 100 мілілітрів на одну місткість.

"Таким чином влада спробувала убезпечити авіаподорожі. Адже якби терористична змова увінчалася успіхом, вона б призвела до жертв серед цивільного населення безпрецедентного масштабу", – говориться в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами і нерідко змушені їх жбурляти. Пізніше співробітник аеропорту, який обробляє багаж, поділився способами убезпечити свої речі.

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