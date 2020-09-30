Названо способи безкоштовно потрапити в бізнес-клас літака

Юля Ухіна Журнал 10:31, 30.09.2020

Досвідчені мандрівники розповіли, як безкоштовно пересісти з економкласу в бізнес-клас в літаку.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами одного з туристів, одного разу йому вдалося потрапити в салон підвищеного комфорту завдяки своєму зросту. При цьому, він зазначив, що велику роль відіграє шанобливе ставлення до персоналу аеропорту та бортпровідників.

"Дама на стійці реєстрації побачила, що я високий, і сказала, що я міг би використовувати простір для ніг в бізнес-класі. Я думаю, мені допомогло те, що я був дуже доброзичливий, і у неї був хороший день", – розповів чоловік.

Також, він додав, що одним з факторів підвищення класу може служити статус пасажира – наприклад, якщо він є співробітником авіакомпанії або постійним клієнтом.

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Інші учасники обговорення погодилися з автором публікації та зазначили, що іноді проникнути в бізнес-клас їм допомагала коробка цукерок.

"Якщо ви принесете запечатану коробку цукерок для персоналу літака, особливо перед тривалим перельотом, до вас будуть відносити як до короля... Але все ж, це не є гарантією того, що вас пересадять в бізнес-клас, тому не очікуйте нічого натомість від бортпровідниць", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.

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