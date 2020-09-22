Названо спосіб захистити багаж від пошкодження в аеропорту

Невідомий вантажник аеропорту розповів авіапасажирам, як вберегти багаж від псування і пошкодження під час перельоту.

За його словами, співробітники авіагавані будуть дбайливо поводитися з валізою, якщо на ній присутня спеціальна наклейка з написом "Крихке" (Fragile). При цьому, на його думку, багаж не повинен бути занадто важким, пише Daily Express.

"З усіма валізами, які важать менше 65 фунтів (29,5 кг. – Ред.), все буде добре. Якщо ж ви самі не здатні поводитися з речами делікатно через вагу, то ми теж не зможемо", – пояснив вантажник.

Валізу часто псують в аеропорту. Twitter

Також мандрівникам з важким багажем порадили упаковувати речі у дві маленькі валізи, а не в одну велику. Найкращий варіант – придбати сумку на чотирьох коліщатках і в жорсткому, але легкому та зручному у використанні футлярі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам надійний спосіб уникнути втрати валізи під час подорожі.