Названо річ, яка найчастіше пропадає на борту літака

Співробітниця американської авіакомпанії Virgin Atlantic Кеті Джонсон, що має 16-річний досвід роботи, заявила, що річчю, яка найчастіше пропадає на борту літака є навушники AirPods.

Так, за словами жінки, ймовірно, це пов'язано з тим, що вони легко випадають з вух мандрівників й за рахунок маленького розміру потрапляють в складки та щілини між крісел. Про це Джонсон розповіла в ролику, опублікованому на офіційному Instagram-акаунті перевізника (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я скоро стану справжнім експертом з пошуку навушників AirPods в салоні повітряних суден. Я часто знаходжу їх в складках і щілинах між крісел", – заявила Кеті.

appleinsider.ru

Зазначається, що всього, згідно зі статистичними даними, виділяють десять предметів, які туристи втрачають на рейсах – серед них iPad, мобільні телефони, подушки для шиї, пляшки з водою, предмети гардеробу, шарфи, окуляри, запальнички, фотоапарати й паспорта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії коронавірусу. Так, одним з них є паспорт.