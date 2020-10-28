Названо річ, яка найчастіше пропадає на борту літака

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
1,6 т.
Названо річ, яка найчастіше пропадає на борту літака

Співробітниця американської авіакомпанії Virgin Atlantic Кеті Джонсон, що має 16-річний досвід роботи, заявила, що річчю, яка найчастіше пропадає на борту літака є навушники AirPods.

Так, за словами жінки, ймовірно, це пов'язано з тим, що вони легко випадають з вух мандрівників й за рахунок маленького розміру потрапляють в складки та щілини між крісел. Про це Джонсон розповіла в ролику, опублікованому на офіційному Instagram-акаунті перевізника (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я скоро стану справжнім експертом з пошуку навушників AirPods в салоні повітряних суден. Я часто знаходжу їх в складках і щілинах між крісел", – заявила Кеті.

appleinsider.ru

Зазначається, що всього, згідно зі статистичними даними, виділяють десять предметів, які туристи втрачають на рейсах – серед них iPad, мобільні телефони, подушки для шиї, пляшки з водою, предмети гардеробу, шарфи, окуляри, запальнички, фотоапарати й паспорта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії коронавірусу. Так, одним з них є паспорт.

туризм