Названо речі, які в жодному разі не можна брати в літак

Існує список речей, які не можна не лише брати із собою як ручну поклажу, але й здавати в багаж. Наприклад, це манікюрні набори або вибухові речовини.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" назвало список речей, які в жодному разі не можна брати із собою в літак. Деякі з цих предметів можуть стати справжньою зброєю.

Вибухові речовини

Речовини, які горять і вибухають, в жодному разі не можна провозити. Це стосується патронів, пороху, піротехніки, а також зріджених газів.

Ліки

Також заборонено провозити психотропні та наркотичні медичні препарати. Їх можна взяти із собою тільки за наявності рецепта і довідки від лікаря, якщо вони не заборонені в країні ввезення.

biletik.aero

Манікюрні набори

Ножиці та пилочки доведеться залишити в багажному відділенні. Річ у тім, що в ситуації стресу навіть невеликий гострий предмет може стати зброєю.

Рідини

Креми, духи, засоби для волосся та інші рідини, які перевищують об`єм 100 мл, доведеться залишити в багажному відділенні. Загальна кількість рідин на людину теж обмежена, цю інформацію варто уточнювати на сайті конкретної авіалінії.

ptoday.ru

Зброя

Якщо на володіння зброєю немає відповідного дозволу, то пістолети, рушниці, автомати, електрошокери доведеться залишити на землі. Також будь-який предмет, що нагадує пістолет або автомат, провезти в ручній поклажі не вийде. Навіть якщо це іграшка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.