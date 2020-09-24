Названо пам'ятники ЮНЕСКО, які зникнуть у разі зміни клімату

Учені з Великобританії, Кенії та США розповіли про п'ять об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, існуванню яких загрожує зміна клімату.

Подробицями вони поділилися у статті для журналу Azania, передає видання BBC. За словами фахівців, для порятунку цих культурних пам'яток необхідне "значне втручання".

Старе місто Ламу, Кенія

Місто в Ламу – це найстаріше поселення народу суахілі у Східній Африці, за даними ЮНЕСКО. На відміну від інших міст і сіл уздовж східноафриканського узбережжя, багато з яких мешканці залишили, Ламу постійно заселене вже понад 700 років. Воно стало важливим центром для вивчення ісламської культури та культури суахілі.

Ламу, Кенія. bbc.com

Однак Ламу "сильно постраждало від відступу берегової лінії", тобто втратило природний захист, який колись створювали пісок і рослинність. За словами професорки Джоан Кларк із британського університету Східної Англії, це частково стосується зміни рівня моря, а також відбувається через будівництво величезного порту Ламу на північ від Старого міста.

"Будівництво порту знищує мангрові ліси, які захищають острів від повені", – зазначила вона.

Пляж Ламу, Кенія. equatorial.by

Пам'ятки узбережжя Коморських островів

Коморські острови, вулканічний архіпелаг між Африкою та Мозамбіком, мають кілька добре збережених пам'ятних об'єктів, зокрема старе місто та палац, який звели сотні років тому. Але, за словами професорки Кларк, це одне з місць, якому найбільше загрожує підвищення рівня моря в Африці.

Коморські острови. dxnews.com

"До 2050 року Гвінея, Гамбія, Нігерія, Того, Бенін, Конго, Туніс, Танзанія та Коморські острови перебувають під значною загрозою ерозії на узбережжі та підвищення рівня моря. Простіше кажучи, значні частини африканського узбережжя може затопити", – пояснює вона.

Медіна (старе місто) Муцамуду на острові Анжуан, Коморські острови. bbc.com

Прибережні форти та замки, Гана

Узбережжя Гани багате на укріплені торговельні форти, засновані між 1482 та 1786 роками, які тягнуться вздовж узбережжя на 500 км. Ця інфраструктура зіграла свою роль у торгівлі золотом, а пізніше – у торгівлі рабами між Африкою та Америкою.

Прибережні форти та замки, Гана. mail.arabwindow.net

Однак, як зазначають учені, вони розташовані в районах, уразливих до штормів і підвищення рівня моря. Тому деякі приклади такої архітектури, як форт Принценштайн у місті Кета, східна Гана, поступово "змиваються в море".

Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн, Намібія

Зміна клімату може збільшити вологість повітря в посушливих районах і створити умови для поширення грибка та мікробів на скелях. Це відбувається у Твіфелфонтейні (Намібії) – одному з найбільших місць концентрації наскельного мистецтва в Африці.

Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн, Намібія. mapcarta.com

ЮНЕСКО описує цю пам'ятку як "масштабний тівисокоякісний запис ритуальних практик спільнот мисливців та збирачів у цій частині півдня Африки впродовж двох тисяч років".

Місто Суакін, Судан

Як зазначає організація ООН з питань культури ЮНЕСКО, в місті Суакін розташовані чудові будинки та мечеті. Однак воно зазнає занепаду. Тому професорка Джоан Кларк працює над дослідженнями, щоб кількісно визначити швидкість підвищення рівня моря та ерозії узбережжя.

Місто Суакін, Судан. alarabiya.net

"Ми знаємо, що узбережжя Червоного моря зазнає впливу найближчими десятиліттями, а це означає: те, що збереглося до сьогодні, буде втрачено без втручання", – зазначила вона.

Піраміди Мерое в аль-Багравії, Судан. bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онлайн-сервіс Stasher, що допомагає туристам знайти місце для зберігання багажу в будь-якій точці світу, опублікував рейтинг найкращих пам'яток. У список увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці.