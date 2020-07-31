Названо напій, непридатний для пиття в літаку

Невідома стюардеса назвала газовані напої особливо непридатними для пиття в літаку.

Про це повідомляє Daily Express. За її словами, на великих висотах такі рідини стають ще більш газованими – це пов'язано з тим, що вуглекислий газ, який їх насичує, легше виділяється при більш низькому тиску повітря в кабіні. Через це напої навіть стає важко наливати.

"Дієтична кола наливається набагато довше, ніж будь-який інший безалкогольний напій або будь-яка рідина в повітрі", – поділилася стюардеса.

Бортпровідниця також зазначила, що в літаку краще пити звичайну воду, щоб уникнути зневоднення організму. При цьому важливо, щоб вона була в пляшці, адже в решті випадків пасажирам можуть подати некип'ячену воду з-під крана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експертка з харчової безпеки Жан Дібл називала чотири продукти харчування, які не можна вживати на борту літака. У список потрапили молоко, м'ясо, рис й вода.