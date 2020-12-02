Названо найпопулярніші пляжні курорти для зимового відпочинку серед українців

Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани українців на зимову відпустку у 2020 році. Проте, такі курортні країни як Єгипет, Домінікана, Мальдіви, ОАЕ та Танзанія відкриті й готові приймати туристів.

Подробицями в ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL поділилася директорка українського турагенства Ірина Дроздова. Вона також розповіла про правила в'їзду для українських мандрівників в ці країни.

Єгипет

Єгипет atlanttour.com.ua

Одним з найпопулярніших напрямків на зимові свята є Єгипет, який відкритий для туристів з України. Якщо раніше українці могли вільно приїжджати в цю країну, то тепер для в'їзду потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше за 72 години до прибуття в Єгипет.

ОАЕ

ОАЕ flytravel.kz

Зустріти, наприклад, Новий рік 2021 за кордоном українці зможуть і в ОАЕ. У туристів є можливість вибирати і міські, й прибережні готелі.

З третього жовтня 2020, щоб потрапити українцям в ОАЕ, потрібно пройти додатковий безкоштовний тест після прибуття в аеропорт DXB. Крім того, також потрібно надати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 96 годин до перетину кордону.

Домінікана

Домінікана yeremenko.ua

Відпочити та зустріти новорічні свята українцям випаде можливість біля Карибського моря в Домінікані.

Однак із 29 листопада уряд Домініканської Республіки вводить єдину електронну анкету для всіх туристів, які в'їжджають в країну ту, з 1 січня вона стане обов'язковою. Крім того, при перетині кордону країни довідка про відсутність COVID-19 не потрібна, туристів в аеропортах будуть перевіряти на коронавірус вибірково. Також мандрівникам запропонують безкоштовні страховки від коронавірусу.

Танзанія

Танзанія tpg.ua

Відпочити за кордоном українці зможуть і в Танзанії. Ця країна не вимагає ПЛР-тестів, а також не потрібно дотримуватися карантину. У туристів в аеропорту вимірюють температуру, а також просять заповнити невелику анкету. Якщо будуть підозри на коронавірус, мандрівників можуть попросити здати тест і пройти 14-денний карантин у разі, якщо він виявиться позитивним.

Мальдіви

Мальдіви poehali.kiev.ua

Провести Новий рік українці зможуть і на Мальдівах, оскільки ця країна зараз дуже популярна через дешеві тури.

Під час в'їзду на острови всі іноземці, за винятком дітей до 1 року, зобов'язані мати при собі негативні ПЛР-тести на COVID-19 англійською мовою. Тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до вильоту.

Також за 24 години до прибуття на Мальдіви необхідно отримати QR-код після заповнення спеціальної анкети Traveller Health Declaration на офіційному імміграційному сайті уряду. Аналогічну процедуру необхідно повторити перед зворотнім вильотом – не раніше, ніж за 24 години до рейсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований список найпопулярніших напрямків для подорожей по Україні на Новий рік і Різдво.