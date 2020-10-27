Названо найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії

Британський авіаексперт Мартін Ліндсторм заявив, що найнебезпечнішим предметом для пасажирів в ручній поклажі під час пандемії є паспорт.

За словами фахівця, місце паспортного контролю вважається головним джерелом інфекції, оскільки регулярно через нього проходять сотні людей. Про це повідомляє Daily Express.

"Продезінфікуйте руки й документ відразу після виходу з кабіни прикордонного контролю. Пам'ятайте, що щодня сотні людей з паспортами проходять через ці стійки в аеропортах", – уточнив Ліндсторм.

Ще одним предметом, що містить велику кількість мікробів, на думку експерта, є мобільний телефон.

"Сприймайте смартфон, як продовження вашої руки й регулярно його дезінфікуйте", – порадив Ліндстром. Експерт також закликав пасажирів носити з собою дезінфікуючі серветки, щоб протирати всі поверхні, до яких вони будуть торкатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський Авіаексперти Мартін Ліндсторма назвав найнебезпечнішу поверхню для торкання в літаку при пандемії.