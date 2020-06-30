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30 червня • оновлено в 13:11
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/ Журнал

Названо найкраще місце в літаку для тих, хто боїться літати

1.9т
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Пілот приватної авіакомпанії Джонні Ноулсон назвав найкраще місце в літаку для пасажирів, які бояться літати й переживають через турбулентність.

Про це повідомляє видання Daily Express. Так, за словами пілота, місця, де найменше трясе, розташовані на рівні крила авіалайнера.

kp.ru

kp.ru

"Перебуваючи ближче до центру літака, ви будете відчувати його плавний рух, навіть якщо в цей момент на нього будуть впливати підйомна сила, крутний момент, вітер, гравітація, опір та багато іншого", – запевнив Ноулсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший співробітник авіаційної галузі зазначав, що найменше турбулентність відчувається, коли пасажир вибирає крісло в передній частині літака. Тому, за його словами, ці місця ідеальні для нервових пасажирів.

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Автор
Крістіна Долматова
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