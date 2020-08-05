Названо найбрудніші місця в салоні літака

Юля Ухіна Журнал 16:58, 5.08.2020 Оновлено: 17:11, 5.08.2020

Спеціаліст ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Михайло Лебедєв розповів, які місця в літаку вважаються найбруднішими.

Про це повідомляє ТАСС. За словами експерта, на відкидному столику та в кишені крісел попереднього ряду є велика кількість мікроорганізмів – збудників кишкових, респіраторних та інших інфекцій. Крім того, в кишенях, де зазвичай лежать журнали та інструкції, часто можна знайти сміття від інших пасажирів.

"Вам слід протирати відкидний столик і ручки крісел вологими дезінфекційними серветками", – зазначив він.

Іншими місцями, найбільш придатними для розмноження мікробів, експерт назвав санвузол і постійно мокру раковину. Щоб уникнути потрапляння в організм мікробів, Лебедєв порадив користуватися серветками під час відкривання та закривання дверей туалету, а після його відвідин протирати руки антибактеріальною серветкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Гізер Пул, авторка книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.

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