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4 червня • оновлено в 08:45
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/ Журнал

Названо найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії

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Портал European Best Destinations назвав 13 країн і 18 міст, які вважаються найбезпечнішими для подорожей під час пандемії коронавірусу.

Відповідний список був опублікований на сайті порталу. Так, рейтинг очолили Грузія (Тбілісі), Греція (Корфу і Превеза) й Хорватія (Цавтат, Загреб і Рієка).

Грузія (Тбілісі), Греція (Корфу), Хорватія (Загреб)

Грузія (Тбілісі), Греція (Корфу), Хорватія (Загреб)

До рекомендованих місць для відпочинку віднесли також Португалію (зокрема, Азорські острови, Алентежу й Алгарве), Румунію (Сібіу), Чорногорію (Котор), Польщу (Варшаву, Гданськ), Австрію (Відень), Словенію (Бохинь), Литву (Вільнюс), Латвію (Ригу), Фінляндію (Оулу) і Мальту.

Португалія (Алгарве)

Португалія (Алгарве)

Фото: votpusk.ru

Зазначається, що зазначені напрями менш за інших постраждали від коронавірусу. Крім того, там строго дотримуються вимоги гігієни: в ресторанах та готелях регулярно змінюють фільтри кондиціонування повітря, введені масковий режим і соціальне дистанціювання.

Названо найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії

Фото: freepik.com

Крім того, більшість готелів знаходиться недалеко від міських лікарень, які, в свою чергу, мають більшу кількість ліжок на одного жителя, ніж в інших європейських країнах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вид відпочинку може стати найпопулярнішим після пандемії.

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Автор
Крістіна Долматова
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