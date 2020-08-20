Названо найбезпечніші країни для туристів у разі Третьої світової війни

Автори дослідження Global Peace Index назвали найбезпечніші країни у разі Третьої світової війни.

Відповідний список опубліковано на офіційному сайті порталу. Перше місце в рейтингу посіла Ісландія. Зазначається, що в цій країні немає армії, а співробітники правоохоронних органів не носять зброю.

Ісландію назвали найбезпечнішою країною для туристів у разі Третьої світової війни (фото – drugoy.com.ua)

На другому місці опинилася Нова Зеландія, яка також продемонструвала високі показники за такими критеріями, як соціальна безпека, політична стабільність і відсутність внутрішніх і зовнішніх конфліктів.

Нова Зеландія (фото – enjourney.ru)

Третю сходинку в рейтингу найбезпечніших для подорожей місць посіла Португалія. А четверте і п'яте посіли Австрія та Данія.

Португалія (фото – sergienkolawyers.com)

Також у десятку надійних країн експерти внесли Канаду, Сінгапур, Словенію, Японію та Чехію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше європейські туристи назвали ідеальну країну для відпочинку. Нею виявилася Іспанія.

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