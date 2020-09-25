Названо легкий спосіб безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака

Стюардеси кількох авіакомпаній та мандрівники з усього світу описали легкі способи потрапити в бізнес-клас літака.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами однієї з бортпровідниць, існує безліч причин, за якими член екіпажу має право підвищити клас перельоту туриста.

"Якщо хтось поступається місцем або людина летить кудись через трагічні події, а також якщо клієнт святкує річницю або день народження – я можу пересадити його. Також іноді ми пересаджуємо пасажирів, щоб створити ваговій баланс в літаку в разі наявності вільних місць", – розповіла вона.

Бізнес-клас на борту літака. travelupdate.com

Крім того, за інформацією видання, раніше туристу досить було подарувати членам екіпажу цукерки або шоколад під час посадки на борт, щоб отримати можливість поліпшення класу обслуговування. Однак досвідчений мандрівник спростував даний факт. Він також пояснив, за якою схемою авіаперевізники безкоштовно пересаджують в бізнес-клас.

"Заяву на безкоштовне поліпшення класу відправляють постійним клієнтам компанії, зберігаючи таким чином їхню лояльність", – пояснив чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.