Названо кращі бари світу в 2020 році

Софія Ковнір Журнал 21:58, 6.11.2020

З'явився міжнародний рейтинг 50 кращих барів світу – The World's 50 Best Bars 2020.

Цього року через обмежувальні заходи у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу переможці були оголошені в Zoom, пише "Новое время".

Так, звання кращого бару 2020 року дісталося лондонському Connaught Bar, що працює при однойменному п'ятизірковому готелі. Через карантин бар відкрив свої двері лише в середині вересня, а зі введенням 5 листопада в Англії нового чотиритижневого локдауна був змушений знову закритися.

Протягом останніх 11 років Connaught Bar постійно входив в топ-10 списку кращих барів світу, але вперше потрапив на перше місце.

Друге та третє місце рейтингу посіли нью-йоркський Dante і афінський The Clumsies. Крім того, в першій десятці – бари з Сінгапуру, Буенос-Айреса, Гонконгу та Токіо.

З'явився міжнародний рейтинг 50 кращих барів світу
HQroom

50 кращих барів світу – The World 's 50 Best Bars 2020:

  1. Connaught Bar (Лондон)

  2. Dante (Нью-Йорк)

  3. The Clumsies (Афіни)

  4. Atlas (Сінгапур)

  5. Tayer/Elementary (Лондон)

  6. Kwant (Лондон)

  7. Florería Atlántico (Буенос-Айрес)

  8. Coa (Гонконг)

  9. Jigger & Pony (Сінгапур)

  10. The SG Club (Токіо)

  11. Maybe Sammy (Сідней)

  12. Attaboy (Нью-Йорк)

  13. The NoMad (Нью-Йорк)

  14. Manhattan (Сінгапур)

  15. The Old Man (Сінгапур)

  16. Katana Kitten (Нью-Йорк)

  17. Licorería Limantour (Мехіко)

  18. Native (Сінгапур)

  19. Paradiso (Барселона)

  20. American Bar (Лондон)

  21. Carnaval (Ліма)

  22. Salmón Gurú (Мадрид)

  23. Zuma (Дубай)

  24. Little Red Door (Париж)

  25. 1930 (Мілан)

  26. Two Schmucks (Барселона)

  27. El Copitas (Санкт-Петербург)

  28. Cantina OK! (Сідней)

  29. Lyaness (Лондон)

  30. Himkok (Осло)

  31. Baba au Rum (Афіни)

  32. Panda & Sons (Единбург)

  33. Swift (Лондон)

  34. Three Sheets (Лондон)

  35. The Bamboo Bar (Бангкок)

  36. Tjoget (Стокгольм)

  37. Buck and Breck (Берлін)

  38. Employees Only (Нью-Йорк)

  39. Bulletin Place (Сідней)

  40. Bar Benfiddich (Токіо)

  41. Artesian (Лондон)

  42. Sober Company (Шанхай)

  43. Indulge Experimental Bistro (Тайбей)

  44. Bar Trigona (Куала-Лумпур)

  45. Drink Kong (Рим)

  46. Room by Le Keif (Тайбей)

  47. Alquimico (Картахена)

  48. High Five (Токіо)

  49. Charles H (Південна Корея)

  50. Presidente (Буенос-Айрес)

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса пояснила, навіщо бортпровідниці використовують червону помаду.

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