Названо ідеальну країну для відпочинку

Європейські туристи назвали ідеальну країну для відпочинку. Нею виявилася Іспанія.

Про це повідомляє The Independent, посилаючись на дані опитування в соцмережах. Згідно з дослідженням, в якому взяли участь понад шість тисяч осіб, мандрівники люблять цю країну за "поєднання гарних пляжів, великих міст, історичної спадщини та чудової кухні".

На друге місце туристи поставили Італію. Вона приваблює відпочивальників з інших країн ЄС своїм "вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії та продуктів харчування".

Також найкращими країнами для відпочинку, на думку європейських туристів, є Німеччина і Туреччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Greenpeace і компанія-розробник комп'ютерного забезпечення AirVisual публікували спільний рейтинг, в якому назвали країни з найчистішим повітрям.