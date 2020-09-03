Названо головну помилку пасажирів в аеропорту.

Співробітниця британських спецслужб Ліза Форте заявила, що головною помилкою пасажирів аеропорту є фотографування і публікація свого посадкового талона в соцмережах.

Так, за словами працівниці Центру урядового зв'язку Великобританії, штрихкод на авіаквитку може розкрити особисті дані мандрівника, які цікаві кібершахраям. Наприклад, відсканувавши його, злочинець дізнається ім'я, номер рейсу на літак, місце відправлення та призначення, а також шестизначний код PNR. Такими доводами вона поділилася з виданням Daily Express.

Форте зазначила, що за допомогою коду PNR зловмисник може отримати також доступ до даних про дату народження, номер паспорта, бронюваннях готелю або автомобіля через авіакомпанію, а також про те, з ким летить турист, хто оплачував квиток і яке харчування він вибрав на борту.

biletik.aero

За словами співробітниці спецслужб, кібершахраї можуть використовувати всі ці дані, щоб обдурити вас і отримати, наприклад, доступ до ваших банківських карт.

"Зловмисники можуть відправляти вам на електронну пошту листи в яких, наприклад, пропонується безкоштовно підвищити рівень до класу бізнес. Для отримання послуги вони можуть запропонувати безкоштовно перейти за посиланням, але цього ні в якому разі не треба робити... А щоб взагалі уникнути подібних ситуацій, краще ніколи не викладати знімки посадкового талона в соцмережі ", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше анонімний пілот назвав головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак або пропускають свій рейс.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!