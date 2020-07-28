Названо головний спосіб захисту від хвороб на борту літака. Так, щоб максимально убезпечити себе від мікробів та інфекцій, пасажиру під час авіаперельоту слід зайняти місце біля вікна.

Про це пише Daily Express, посилаючись на дослідників з Німеччини. За словами видання, при такому розташуванні знижується число контактів мандрівника з попутниками, в тому числі з тими, хто пересувається по проходу між крісел. До того ж в безпосередній близькості від сидячого знаходиться тільки одна людина.

"Крісло біля вікна – найкраще, тому що в районі ілюмінаторів літака циркулює менша кількість мікробів", – зазначили експерти.

Крім того, пасажирам, щоб звести ризик підхопити хворобу до мінімуму, рекомендується по можливості не вставати з місця і не ходити по салону лайнера протягом усього польоту. Також пам'ятати про санітарно-гігієнічні норми та вживати заходів з дезінфекції, зокрема, обробляти антибактеріальними засобами навколишні поверхні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пілот приватної авіакомпанії Джонні Ноулсон назвав найкраще місце в літаку для пасажирів, які бояться літати й переживають через турбулентність.