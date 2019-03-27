Названі найкращі напрямки для подорожей по світу

Названі найкращі туристичні напрямки в світі, які варто відвідати любителям подорожей у 2019 році. У список потрапили як європейські міста, так і популярні курорти в Азії та Африці.

Рейтинг склав авторитетний онлайн-сервіс TripAdvisor на основі вражень мандрівників. Повний список Travellers' Choice опублікований на офіційному сайті сервісу.

Напрямки вибиралися за допомогою алгоритму, який аналізує відгуки користувачів, рейтинги місцевих готелів, ресторанів і визначних пам'яток.

Лондон, Велика Британія Рixabay

Так, на перше місце серед 25 кращих напрямків потрапив Лондон (Великобританія), на друге – Париж (Франція), а на третє – італійський Рим.

Париж, Франція Рixabay

Новини Названі найдешевші для подорожей міста Європи

Рим, Італія Рixabay

У десятку також увійшли грецький острів Крит, Балі (Індонезія), Пхукет (Таїланд), Барселона (Іспанія), Стамбул (Туреччина), Марракеш (Марокко) і Дубай в ОАЕ.

Балі, Індонезія Рixabay

Барселона, Іспанія Рixabay

Дубай, ОАЕ Рixabay

Іншими найбільш привабливими напрямками для подорожей стали: Прага (Чехія), Сієм Ріп (Камбоджа), Нью-Йорк (США), Ямайка, Ханой (В'єтнам), Токіо (Японія), Плая-дель-Кармен (Мексика), Лісабон (Португалія ), Катманду (Непал), Джайпур (Індія), Хургада (Єгипет), Гонконг (Китай), Куско (Перу), Сідней (Австралія) і Тель-Авів (Ізраїль).

Марракеш, Марокко Рixabay

Новини Названі найнебезпечніші місця для подорожей у 2019 році

Острів Крит Рixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі кращі країни для подорожей у 2019 році. Престижний рейтинг очолила Шрі Ланка.

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