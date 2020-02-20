Названі найбезпечніші країни світу: на якому місці Україна

Експерти склали рейтинг найбезпечніших країн для туристів у 2020 році.

Відповідно до інформації на сайті Insurly, найбезпечнішою країною для мандрівників була визнана Швейцарія. Вона отримала 93,4 бала зі 100 можливих. Також до трійки лідерів увійшли Сінгапур (92,7) і Норвегія (91,1).

italia-ru.com

Топ-10 найбезпечніших країн у 2020 році

Швейцарія - 93,4 бала Сінгапур - 92,7 Норвегія - 91,1 Люксембург - 90,7 Кіпр - 88,6 Ісландія - 88,0 Данія - 86,0 Португалія - 84,5 Фінляндія - 84,5 Японія - 83,3

Швейцарія elitatour.com.ua

Україна зайняла 83-е місце, набравши 56,2 бала. Замикали рейтинг Центральноафриканська республіка (19,7), Демократична Республіка Конго (14,8) і Південний Судан (14,3).

При складанні рейтингу експерти враховували систему охорони здоров'я, ризик стихійних лих, кількість транспортних пригод, терористичні загрози і злочини.

Україна goodfon

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