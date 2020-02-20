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20 лютого • оновлено в 12:58
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/ Журнал

Названі найбезпечніші країни світу: на якому місці Україна

1.7т
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Експерти склали рейтинг найбезпечніших країн для туристів у 2020 році.

Відповідно до інформації на сайті Insurly, найбезпечнішою країною для мандрівників була визнана Швейцарія. Вона отримала 93,4 бала зі 100 можливих. Також до трійки лідерів увійшли Сінгапур (92,7) і Норвегія (91,1).

Названі найбезпечніші країни світу

italia-ru.com

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Топ-10 найбезпечніших країн у 2020 році

  1. Швейцарія - 93,4 бала

  2. Сінгапур - 92,7

  3. Норвегія - 91,1

  4. Люксембург - 90,7

  5. Кіпр - 88,6

  6. Ісландія - 88,0

  7. Данія - 86,0

  8. Португалія - 84,5

  9. Фінляндія - 84,5

  10. Японія - 83,3

Швейцарія

Швейцарія

elitatour.com.ua

Україна зайняла 83-е місце, набравши 56,2 бала. Замикали рейтинг Центральноафриканська республіка (19,7), Демократична Республіка Конго (14,8) і Південний Судан (14,3).

При складанні рейтингу експерти враховували систему охорони здоров'я, ризик стихійних лих, кількість транспортних пригод, терористичні загрози і злочини.

Україна

Україна

goodfon

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Автор
Анна Міхно
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