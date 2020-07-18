Названі найбезпечніші країни для подорожей у 2020 році

Крістіна Долматова Журнал 11:18, 18.07.2020 Оновлено: 11:18, 18.07.2020

Найбезпечнішою країною у світі для подорожей у 2020 році назвали Катар.

Про це свідчать дані аналітичного сервісу Numbeo, який порівнює статистику злочинів різних держав. Так, згідно зі звітом, який був опублікований на офіційному сайті організації, індекс злочинності в Катарі становить 11,9 бала, а індекс безпеки – 88,1 бала.

На другому місці в рейтингу опинився Тайвань, де індекс безпеки дорівнює приблизно 84,7, а за ним пішли ОАЕ (84,5) і Грузія (79,5).

numbeo.com

Крім того, в топ-10 потрапили Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словенія (79), острів Мен (78,7), Швейцарія (78,4) і Японія (78,3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Greenpeace і компанія-розробник комп'ютерного забезпечення AirVisual публікували спільний рейтинг, в якому назвали країни з найчистішим повітрям.

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Travel Журнал

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