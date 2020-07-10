Названо небезпеку відкидання спинки крісла в літаку

Відкидання спинки крісла в літаку назвали небезпечним через те, що при аварійній ситуації це може привести до травм серед пасажирів.

Про це повідомляє Daily Express з посиланням на останнє дослідження Boeing. За словами інсайдерів, було встановлено, що 58% інцидентів з лайнерами відбуваються під час найнебезпечніших стадій польоту – приземлення або зльоту. У зв'язку з цим стюардеси та бортпровідники просять не відкидати спинки крісел, коли літак набирає висоту або сідає в аеропорту.

"Якщо ваше крісло було відкинуто під час надзвичайної ситуації, у людини, що сидить за вами, може не вистачити часу, щоб безпечно вийти зі свого ряду", – йдеться в публікації.

Також наголошується, що піднята спинка попереду сидячого пасажира знижує ризик отримання травм для мандрівника ззаду при жорсткій аварійній посадці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон розкрив правду про туалети в літаку.