Названо головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак

Анонімний пілот назвав головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак або пропускають свій рейс.

За словами льотчика, більшість мандрівників, що прибуває аеропорт вчасно, починає слухати музику або підкасти в навушниках, аби згаяти час. Саме це, як зазначив чоловік, і може зруйнувати їхні плани на відпочинок, передає Daily Express.

"Це може зруйнувати ваші плани на відпустку. Багато туристів пропускали свої рейси, тому що музика грала дуже голосно, і вони не чули оголошення про посадку", – пояснив він.

Тому пілот порадив любителям навушників завжди залишати одне вухо вільним або значно зменшувати гучність під час прослуховування аудіозаписів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський пілот Патрік Сміт розповів про головну небезпеку літаків, а також назвав їх "інкубаторами хвороб".