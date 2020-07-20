Названо головну небезпеку використання навушників на борту літака

Юля Ухіна Журнал 16:32, 20.07.2020 Оновлено: 17:04, 20.07.2020

Анонімна співробітниця авіакомпанії розкрила небезпеку використання навушників, які видаються стюардесами на борту літака.

Її слова наводить Daily Express. За словами бортпровідниці, члени екіпажу роздають туристам не нові аксесуари, а використані. Водночас вона пояснила: це пов`язано з тим, що далеко не всі перевізники можуть собі дозволити видавати мандрівникам нові навушники на кожному рейсі, через що нерідко після використання чистять їх і знову запаковують у поліетилен.

Тому, щоб уникнути зараження небезпечними інфекціями, бортпровідниця порекомендувала брати з собою власний аксесуар, а той, що видається на борту, рвати, щоб у майбутньому керівництво авіакомпаній частіше видавало невикористані навушники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила небезпеку вживання кави та інших напоїв на борту літака.

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