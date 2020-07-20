Названа головна небезпека використання навушників на борту літака

Анонімна співробітниця авіакомпанії розкрила небезпеку використання навушників, які видаються стюардесами на борту літака.

Її слова наводить Daily Express. За словами бортпровідниці, члени екіпажу роздають туристам не нові аксесуари, а використані. При цьому вона пояснила: це пов`язано з тим, що далеко не всі перевізники можуть собі дозволити видавати мандрівникам нові навушники на кожному рейсі, у зв'язку з чим нерідко після використання чистять їх й знову запаковують в поліетилен.

Тому, щоб уникнути зараження небезпечними інфекціями, бортпровідниця порекомендувала брати з собою власний аксесуар, а той, що видається на борту, рвати, щоб в майбутньому керівництво авіакомпаній частіше видавало невикористані навушники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила небезпеку вживання кави та інших напоїв на борту літака.