Названа головна небезпека використання навушників на борту літака
Названа головна небезпека використання навушників на борту літака (фото - awsome.com).
Анонімна співробітниця авіакомпанії розкрила небезпеку використання навушників, які видаються стюардесами на борту літака.
Її слова наводить Daily Express. За словами бортпровідниці, члени екіпажу роздають туристам не нові аксесуари, а використані. При цьому вона пояснила: це пов`язано з тим, що далеко не всі перевізники можуть собі дозволити видавати мандрівникам нові навушники на кожному рейсі, у зв'язку з чим нерідко після використання чистять їх й знову запаковують в поліетилен.
Тому, щоб уникнути зараження небезпечними інфекціями, бортпровідниця порекомендувала брати з собою власний аксесуар, а той, що видається на борту, рвати, щоб в майбутньому керівництво авіакомпаній частіше видавало невикористані навушники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила небезпеку вживання кави та інших напоїв на борту літака.