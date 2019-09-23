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23 вересня • оновлено в 17:00
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/ Журнал

Найстаріша в світі туристична компанія збанкрутувала: постраждали сотні тисяч туристів

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Найстаріший в світі британський туристичний оператор Thomas Cook, який працював з 1841 року оголосив 23 вересня про негайну ліквідацію компанії через борги.

Thomas Cook вела переговори про реструктуризацію боргів з основним акціонером - китайською Fosun Tourism Group - і кредиторами, але без успіху, говориться в заяві компанії.

"Не дивлячись на значні зусилля, ці обговорення не привели до досягнення угоди між акціонерами компанії і новими кредиторами. Таким чином, компанія прийшла до висновку, що у неї немає іншого вибору, окрім як негайно приступити до примусової ліквідації", - повідомили у туроператора.

Компанія возила туристів майже два століття

Компанія возила туристів майже два століття

The Times

Відзначимо, що це один з найвідоміших туроператорів світу, який щорічно продавав сотні тисяч путівок. Через раптову ліквідацію багато туристів можуть зазнавати труднощів з поверненням додому.

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Так, в даний момент на відпочинку за кордоном перебувають близько 600 тисяч осіб, які скористалися послугами Thomas Cook. Як повідомив Reuters, близько 150 тисяч з них - громадяни Великобританії.

Постраждали десятки тисяч людей

Постраждали десятки тисяч людей

The Times

Їх поверненням на батьківщину буде займатися британське Управління цивільної авіації (CAA) .Ця операція може обійтися скарбниці приблизно в 750 мільйонів доларів.

Французька організація Entreprises de Voyage заявила, що близько 10 000 французьких туристів можуть постраждати від банкрутства Thomas Cook. Також застрягли десятки тисяч туристів з Греції, Іспанії, Норвегії, Німеччини та інших країн.

А голова Федерації готельєрів Туреччини Осман Айик заявив Reuters, що через банкрутство компанії його країна може не дорахуватися 600-700 тисяч туристів на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французька авіакомпанія Aigle Azur, яка, в тому числі, здійснювала рейси в Україну, оголосила про банкрутство. Тоді постраждали десятки тисяч туристів.

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Місце
Великобританія
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