Найпопулярніший пляж на Балі після шторму засипало тоннами сміття. Фото

Пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму на початку січня засипало сміттям – прибережну зону практично повністю покрило пластиком.

Щоб очистити територію від винесеного на берег сміття, уряд був змушений залучити поліцію та військових. Про це пише місцеве видання АntaraNews.

Загалом із пляжів Кути вивезли понад 30 тонн сміття, з яких дві третини склали пластикові відходи.

Пляж Кута на Балі засипало сміттям. Аntaranews.com

Зазначимо, Індонезія, якій належить курортний острів, – один зі світових лідерів за кількістю пластикового сміття: щорічно в річки і океан там скидається до 200 тисяч тонн пластику.

Також нагадаємо, в Індонезії з 1 до 14 січня ввели обмеження для туристів – усі міжнародні рейси будуть відмінені в цей період. За словами глави МЗС країни Ретно Марсуді, рішення поширюється на всіх іноземців, за винятком високопоставлених державних чиновників або іноземців із дозволами на проживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний курорт у Таїланді – Пхукет – спорожнів через фейк про коронавірус. За інформацією інсайдерів, населення курортної провінції почало панікувати через декілька постів у Facebook про те, що інфекцію виявили у батьків учня однієї з місцевих шкіл.