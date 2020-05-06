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6 травня • оновлено в 23:25
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Найогидніші страви в туристичних країнах: як виглядають

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Місцева кухня в подорожах привертає увагу туристів не менше, ніж пам'ятки. Однак, крім традиційних страв, у багатьох країнах є незвичайні делікатеси, які зважиться спробувати далеко не кожен.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які дивні й огидні страви можна зустріти в туристичних країнах.

Найогидніші страви в туристичних країнах: як виглядають

Желе з панцира черепахи

Це желе – один з традиційних десертів у Китаї. Страва готується з подрібненого панцира черепахи й декількох видів трав, а перед подачею його поливають медом або фруктовим джемом.

Желе з панцира черепахи

Желе з панцира черепахи

flickr.com

Сюрстремінг

Сюрстремінг, або квашений оселедець – традиційна шведська страва, спробувати яку наважаться лише найсміливіші туристи. Крім незвичайного кислуватого смаку, делікатес має досить специфічний аромат – різкий і неприємний.

Справжні поціновувачі їдять страву прямо з банки. Однак зазвичай сюрстремінг вживають з вареною картоплею, помідорами, цибулею.

Сюрстремінг

Сюрстремінг

mittkok.expressen.se

Морозиво з восьминогів

В Японії морозиво з додаванням морепродуктів користується популярністю. Втім не всі залишаються в захваті від незвичайного десерту. А всьому виною специфічний смак: незважаючи на те, що восьминога ретельно вимочують у молоці або зеленому чаї, морозиво має дивний смак.

Морозиво з восьминогів

Морозиво з восьминогів

pinterest.co.uk

Печиво з осами

Ще один популярний в Японії десерт – печиво з осами. Однак, на відміну від попереднього, цей делікатес любить багато місцевих жителів. Печиво з осами багате білком і при цьому має невелику ціну.

Печиво з осами

Печиво з осами

businessman.ru

Кров'яні млинці

У багатьох країнах існує свій рецепт приготування популярної страви, і Фінляндія не виняток. Однак тут замість молока додають свіжу кров.

кров'яні млинці

кров'яні млинці

foto-prikol.net

Мактак

Традиційна страва Гренландії готується із замороженої шкури кита й сала, і зазвичай подається сирою. Вона має кілька шарів: шкіра, яка за смаком нагадує лісовий горіх, жир і захисний шар.

Мактак

Мактак

fishki.net

Акутак

Улюблений делікатес ескімосів Аляски й Північної Канади виглядає досить апетитно, однак насправді має специфічний смак. Так, морозиво акутак готується на основі різних жирів: оленя, моржа, лосося, тюленя та з додаванням ягід, трав і цукру.

Акутак

Акутак

novostiifakty.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо, де готують їжу для пасажирів літаків.

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Автор
Анна Міхно
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