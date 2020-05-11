Найбрудніше місце в літаку: стюардеса розкрила важливий секрет

Стюардеса, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, яке місце в літаках вважається найбруднішими.

За словами бортпровідниці, пасажирам краще ніколи не використовувати кишені на спинках крісел попереднього ряду, оскільки їх практично не дезінфікують. Про це пише Daily Express.

"Ми знаходимо там брудні серветки, лікарняні сумки, труси, шкарпетки, жуйки, залишки від яблук. А на наступному рейсі ви кладете туди свій телефон, який потім притуляєте до обличчя, або ноутбук", – пояснила стюардеса.

У той же час, недавні дослідження показали, що крім кишень на сидіннях попереду, також найбруднішими поверхнями в лайнерах стали ремені безпеки, підголівники і відкидні столики.

Згідно із заявою експертів, на цих поверхнях були знайдені цвіль і бактерії кишкової палички в великих концентраціях.

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Крім цього, бортпровідники розповіли, що часу обробити як слід всі поверхні перед наступним рейсом практично немає, тому більшість з них обприскують розведеним дезинфікуючим спреєм, який не може вбивати бактерії.

Співробітники авіакомпаній закликають ніколи не класти їжу на столики, а перебуваючи в салоні літака мити руки з милом і дезінфікувати їх, а також поверхні, до яких будете торкатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Хізер Пул, автор книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.

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